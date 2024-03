FOTO ? Cuadrado incontra Ronaldo | ma anche un ex dell’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

Piacevole incontro per Juan, il quale sta recuperando dopo l'operazione al tendine d'Achille. Il colombiano hato due ex compagni, tra cui Cristiano. Un altro ha giocato pure nell'Inter. IN COMPAGNIA ? Juanimmortalato in compagnia di Cristianoe Joao Cancelo. I due sono stati suoi compagni di squadra in tempi diversi alla Juventus. Il colombiano sta recuperando dopo l'operazione al tendine d'Achille e presto rientrerà a giocare con l'Inter per gli ultimi impegni stagionali. Il terzino portoghese ha appunto giocato pure nella Beneamata allenata da Luciano Spalletti. Una sola stagione, quella 2017-18, condita dalla qualificazione in Champions League e da un gol e quattro assist in 28 partite. Fonte: Instagram Juan.