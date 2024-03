Fossato Volley sorprende Marsciano | 3-0 in serie B2 femminile

(Di lunedì 25 marzo 2024)3 SAMER0 (25-18, 26-24, 25-19)DI VICO: Santocchia 14, Servettini 10, Ciavattini Er. 8, Ciavattini El. 5, Beciani 4, Fattorini M. 2, Sagramola (L1), Noto 2, Provvedi, Cicogna, Bellucci (L2). N.E. – Cusarelli, Inweregbu, Palazzi. All. Massimo Pugnitopo.: Pierini 9, Ndulue 9, Carboni A. 9, Santi 8, Carboni V. 3, Volpi 1, Fagioli (L1), Cornacchini 3, Brunori 1, Scanu, Chiattelli (L2). N.E. – Carboni L., Scarabottini, Martinoli. All. Gian Paolo Sperandio. Arbitri: Elisa Pianigiani ed Arianna Lupattelli.DI VICO - Risultato a sorpresa nel derby umbro diB2con la, fanalino di coda della classifica, che supera la Samer ...

Pallavolo Serie B, C e D. Che trionfo: le cinque reggiane vincono tutte 3-0. Palma d’oro all’Arbor Interclays, supera la capolista - Praticamente un trionfo: nei campionati di Serie B le cinque reggiane vincono tutte 3 a 0, con palma d’oro all’Arbor Interclays che supera nettamente la capolista Ius Arezzo in soli 53 minuti di gioco ...msn

Volley Serie B, C , D. Le ragazze dell’Arbor contro la capolista - Oggi riprende il campionato con diverse partite in programma, tra cui il derby tra Vigili del Fuoco Marconi e Ama San Martino. In campo anche importanti sfide per le squadre femminili di diverse categ ...ilrestodelcarlino

Volley serie b femminile. Va in scena il derby Marsciano-Magione - Autostop Trestina sfida Canniccia Seravezza e Fossato Volley gioca contro Fos Wimore Reggio Emilia. PERUGIA – Le quattro rappresentanti umbre della serie B2 femminile si presentano agguerrite ...lanazione