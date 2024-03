Formazioni Francia Cile | grandi novità per il match Ecco quali

Amichevole sotto tono per la Francia di Deschamps, che per la seconda volta negli ultimi 6 mesi cede ai tedeschi sempre subendo 2 gol. Partita scialba di Mbappè e compagni, colpiti a freddo dal gol ... (infobetting)

La Francia scende in campo in amichevole contro la Germania, nella gara in programma alle 21:00 al Groupama Stadium. Di seguito la formazione ufficiale e la scelta su Benjamin Pavard e Marcus ... (inter-news)