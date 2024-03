Fondi Festività Pasquali | il mercato settimanale anticipato a sabato 30 marzo

(Di lunedì 25 marzo 2024)– Anche quest’anno è stato30il tradizionaledomenicale diche, questa settimana, sarebbe ricaduto nel giorno della Santa Pasqua. È quanto disposto questa mattina con un’ordinanza firmata dal sindaco Beniamino Maschietto. La struttura di via Mola di Santa Maria sarà aperta, come sempre, dalle ore 7:00 alle L'articolo Temporeale Quotidiano.

Canosa: Raccolti fondi per la sistemazione delle mura romane di via Alcide de Gasperi: La Domenica delle Palme, una festività non a caso, quella scelta dai volontari dell' Archeoclub d'... che ha fatto visita allo stand, lo scopo della raccolta fondi destinata alla sistemazione delle ...

Sanità a pagamento per gli italiani all'estero, cosa prevede la proposta FdI che "può valere 8 - 9 miliardi": ... con la revisione del Pnrr, si paventa la riduzione dei fondi. Se la coperta è corta, si allunga da ...conosce da sempre Si torna inoltre in Italia durante le vacanze di Natale o per le altre festività ...