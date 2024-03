Fondi di Coesione | Vincenzo De Luca | “La Campania non si piega | siamo pronti a combattere”

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "La Presidente Meloni arriva in Basilicata e dissequestra i fondi FSC come fossero manifesti elettorali, per poi fuggire di nuovo a Roma. Pronta a sparire fino alla ... (liberoquotidiano)

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Sui fondi di sviluppo e coesione "abbiamo stabilito dei principi per cui non si rischia più che vadano dispersi", tra questi l'introduzione di "poteri sostitutivi" ma ... (liberoquotidiano)

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – Sui fondi di sviluppo e coesione “abbiamo stabilito dei principi per cui non si rischia più che vadano dispersi”, tra questi l’introduzione di “poteri sostitutivi” ma ... (calcioweb.eu)

Basilicata: Fitto, '945 mln per 111 interventi, a breve percorso completato con tutte regioni/Rpt' - Roma, 25 mar. (Adnkronos) - “Con l’accordo di oggi" in Basilicata "assegniamo complessivamente a questo territorio risorse del Fondo di sviluppo e Coesione per 945 milioni di euro. Di questi, 83.4 mil ...lanuovasardegna

Basilicata: Fitto, '945 mln per 11 interventi, a breve percorso completato con tutte regioni' - Roma, 25 mar. (Adnkronos) - “Con l’accordo di oggi" in Basilicata "assegniamo complessivamente a questo territorio risorse del Fondo di sviluppo e Coesione per 945 milioni di euro. Di questi, 83.4 mil ...lanuovasardegna

Dl Pnrr, 66 milioni per l'alluvione in Toscana. Meloni: "Diamo risposte" - L’esecutivo ha presentato un emendamento per stanziare nuove risorse utili alla ricostruzione in corso nei Comuni colpiti dalle alluvioni del novembre 2023. Donzelli: “Impegni mantenuti” ...ilgiornale