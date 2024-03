Fiorentina | Bonaventura non rientra in Italia | domani sarà al funerale di Barone

(Di lunedì 25 marzo 2024), Giacomoha deciso di posticipare il rientro ina New York per ildi JoeCome riportato da TMW, Giacomoha deciso di posticipare il suo rientro alladopo la tournèe americana della nazionale: il centrocampista viola infatti rimarrà a New York per partecipare al

Giacomo Bonaventura , ex giocatore del Milan ora alla Fiorentina, non potrà scendere in campo contro il suo passato: il motivo (pianetamilan)

squalificato Giacomo Bonaventura , ex rossonero, per Fiorentina-Milan di sabato: chi giocherà al suo posto nella compagine viola? Il punto (pianetamilan)

Bonaventura, Rimasto in USA per il funerale di Barone - Jack Bonaventura non è tornato in Italia e resterà negli Stati Uniti per dare l'estremo saluto a Joe Barone domani nel funerale in programma alle 10 di mattina locali ...firenzeviola

Bonaventura, Rimasto negli USA: sarà al funerale - Jack Bonaventura non è tornato in Italia e resterà negli Stati Uniti per dare l'estremo saluto a Joe Barone domani nel funerale in programma alle 10 di mattina locali ...firenzeviola

Blog: Nazionale: ecco la situazione dopo le amichevoli - Blog Calciomercato.com: Se interrompere la stagione giusto prima del momento decisivo per affrontare una trasferta transatlantica allo scopo di disputare due amichevoli in terra ...vivoperlei.calciomercato