Fiorello a Viva Rai2! sferza Daniele Santanchè | “Qua è Amen to Meraviglia”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 25 marzo 2024)torna oggi lunedì 25 marzo con una nuova puntata di!. Al centro della trasmissione c’è lei, la Pitonessa, Daniela. Ma non mancano i suggerimenti su come trascorrere le vacanze di Pasqua, ovvite in maniera irriverente, e il siparietto tra Fiore e Biggio che a detta dei fan formano “La coppia più bella del mondo li adoro ”. Super ospite di puntata Rosa Chemical., ironia su Daniela: pronti a scaricarla A! la settimana, anche quella di Pasqua, inizia all’insegna del buonumore., Biggio e Casciari, insieme al resto del cast, hanno dato il buongiorno con una nuova puntata ricca di musica e commenti ironici alle notizie del giorno. Si parte dalle ultime ...