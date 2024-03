Finge di aver ingoiato cocaina per non farsi rimpatriare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un bluff come nel gioco del poker, ma che non è andato a buon fine, e così un giovane di origini tunisine è stato smascherato. Davanti all’ordine di rimpatrio, il giovane ha dichiarato didegli ovuli diper evitare di tornare nella sua terra, da dove era partito per arrivare in Italia. Il ventenne tunisino era stato trovato con altre otto persone in un appartamento della zona nord di Grosseto dai Carabinieri, che insieme alla Polizia municipale ha effettuato dei controlli contro il sovraffollamento di cittadini stranieri nelle abitazioni. Due dei nove uomini, che abitavano in pochi metri quadrati, sono risultati irregolari. È scattato quindi il decreto di rimpatrio, ma uno dei due ragazzi, il ventenne tunisino, ha finto un malore dichiarando didegli ovuli di ...