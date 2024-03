(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 – Ci siamo, è questione di ore. Questa sera, lunedì 25 marzo, andrà in onda la finalissima delVip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Chi vincerà la 17esima edizione? Sono 8 iin gioco e tra loro treda. IRosy Chin Simona Tagli Greta Rossetti IBeatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero e Simona Tagli si sono già conquistati la finalissima, ovvero la partedella puntata. In nomination ci sono Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi: il più votato sarà l’ultimo finalista, mentre gli altri due saranno ...

È il giorno della finale del Grande Fratello . Dopo più di sei mesi di convivenza forzata, stasera il loft di Cinecittà si svuoterà e poi si spegneranno per sempre le luci. Prima di arrivare al ... (caffeinamagazine)

Chi vince il Grande Fratello? Questa sera, lunedì 25 marzo, andrà in onda la Finale su Canale 5. E se gli scommettitori puntano su Beatrice Luzzi, scopriamo cosa dicono i sondaggi online. sondaggi ... (blogtivvu)

News Tv. Il reality show “Grande Fratello” è in dirittura di arrivo e ora gli inquilini della casa cominciano a vacillare; è il caso di Beatrice Luzzi che, a un passo dalla finale , ha deciso di ... (tvzap)

Grande Fratello, la Finale: le pagelle prima di scoprire chi ha vinto - In attesa della Finale del Grande Fratello con la proclamazione del vincitore, ecco le nostre pagelle. Tutti i voti per i concorrenti rimasti in gara ...ultimenotizieflash

Finale Grande Fratello Vip, il vincitore Tra i concorrenti ancora in gara tre arrivano da Milano - Stasera la diretta dell’ultima puntata della 17esima edizione. Otto inquilini nella Casa, tre sono al televoto per la finalissima ...ilgiorno

Grande Fratello, chiedono ad Anita Olivieri chi vorrebbe che vincesse il reality (e la sua risposta spiazza!) - Grande Fratello, chiedono ad Anita Olivieri chi vorrebbe che vincesse il reality (e la sua risposta spiazza!).isaechia