Finale Grande Fratello | chi sarà eliminato tra Sergio | Letizia o Greta?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 25 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Un’eliminazione a sorpresa: Alessio Falsone ha dovuto abbandonare il reality, lasciando spazio alle due finaliste decretate dal televoto: Simona Tagli e Perla Vatiero. Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi non hanno superato l’ultima sfida, salutando il pubblico. Chiil prossimo finalista ale chi saranno i due eliminati? Verso la: La tensione cresce con l’avvicinarsi della conclusione del programma. I fan sono chiamati a votare per il loro concorrente preferito per determinare l’ultimo finalista. I voti dei Sergetti si dividono tra, mentrePetris gode del sostegno dei Paoleti. Sondaggi e pronostici: Secondo le ultime ...