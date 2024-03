Finale del Grande Fratello | Boss in incognito o Fuga da Alcatraz? La tv del 25 marzo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 25su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Un brutto affare”: un cadavere senza nome emerge dalle acque di un laghetto di campagna. Lolita e i suoi si mettono alla ricerca di un qualsiasi indizio che li avvicini alla soluzione di un caso misterioso che sembra privo di una spiegazione logica. La Lobosco si butta a capofitto nell’indagine e dà fondo a tutto il suo intuito investigativo, cercando di non pensare all’altra questione che non la fa dormire… Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “in”, condotto da Max Giusti. Un’altra stagione per raccontare nuove realtà aziendali italiane d’eccellenza con imprenditori ed operai che, con il loro lavoro, fannoil nostro Paese… Su RaiTre ...