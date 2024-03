Final Fantasy 14 Online | Dawntrail rinviato per non incrociare Shadow of the Erdtree

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il lancio di Elden Ring –of theil 21 giugno rappresenterà un momento importante per i giocatori, ma anche un ostacolo non indifferente per tutti gli sviluppatori che intendono uscire con i loro giochi in quel periodo. Abbiamo visto il caso di Enotria: The Last Song, ma a quanto pare anche14ha dovuto tener presente la data di uscita del DLC di From Software. Lo ha ammesso scherzosamente il game director Naoki Yoshida, parlando nel corso del PAX East 2024. Come tutti sappiamo, la prossima espansione di14sarà disponibile in accesso anticipato il 28 giugno, una settimana dopo il lancio diof the, per poi arrivare il 2 luglio a disposizione di ...