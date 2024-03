FILIPPO ZUCCHETTI uscito il 22 marzo il nuovo singolo “CIELO ELETTRICO”

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 25 marzo 2024) . Si tratta di un brano in cui le parole, appoggiate su un tappeto sonoro essenziale, sono importantissime. Andiamo a saperne di più. “” diil 222024 in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital store “” (3917210 Records/Distrokid), ildel cantautore. Cosa rappresenta “” di? “” è un delirio di istanti, ricordi, persone, scene e immagini. È una cavalcata poderosa che attraversa pezzi di vita. Una struttura narrativa ...