Filippo Mosca resta in cella | confermate misure cautelari

(Di lunedì 25 marzo 2024)resterà rinchiuso nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania. Per il giovane ventinovenne di Caltanissetta, recluso ormai da 10 mesi, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, i giudici romeni hanno confermato le. Lo riferisce all'ANSA la madre Ornella Matraxia. Stessa sorte per l'amico Luca Cammalleri e per la ragazza italiana italiana che si era fatta recapitare il pacco nell'albergo di, al cui interno, invece che cosmetici, la polizia ha trovato 150 grammi di droga.

