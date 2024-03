Fiction mediaset se potessi dirti addio su canale 5

Hilal Altinbilek , l’interprete dell’amata Zuleyha di Terra Amara , potrebbe presto lavorare anche in Italia? Da ormai quasi due anni, il successo della serie turca non accenna a ... (optimagazine)

Se potessi dirti addio sta per arrivare su Canale Cinque, la nuova fiction di Canale Cinque con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Il conto alla rovescia è cominciato, Venerdì 29 marzo, va in onda in ... (cityrumors)

Gabriel Garko è fidanzato “Sono molto sereno, sto bene e sono molto felice” - Per il lancio del progetto Gabriel è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nel fine settimana, insieme alla collega di set Anna Safroncik. Ed è qui, pressati da Silvia Toffanin, che i due ...gay

Hilal Altinbilek di Terra Amara come Can Yaman: presto in una Fiction mediaset - Hilal Altinbilek, interprete di Zuleyha nella serie turca Terra Amara, sogna di lavorare in Italia: la vedremo presto in tvoptimagazine

Gabriel Garko ha ritrovato l’amore: la rivelazione dell’attore a Verissimo - Gabriel Garko ha ritrovato l'amore ed è davvero felice, cosa ha svelato l'amatissimo attore durante l'ospitata a Verissimo ...vnews24