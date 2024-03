Ferrari | una rondine non fa primavera Progressi evidenti | ma a Suzuka il rischio é di tornare sulla terra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lasi imbarca dal Tullamarine Airport di Melbourne e fa ritorno verso Maranello con tanti sorrisi ma anche estrema razionalità. Guai a fare sogni troppo grandi. Ildi “scottarsi” è dietro l’angolo, ed è successo fin troppe volte di recente. La realtà potrebbe essere molto più complicata di quella vissuta ieri sul tracciato dell’Albert Park. Come in ogni cosa della vita sarà fondamentale estrapolare gli aspetti positivi della trasferta “down under” e analizzare quelli che possono ancora essere migliorati. Certo, una doppietta come quella che hanno realizzato Carlos Sainz e Charles Leclerc, per mezzo di una SF-24 di alto livello (e lo si era visto sin dalle prime prove libere di venerdì) non è semplice da pareggiare, ma nemmeno rimanere con i piedi piantati al terreno. I problemi tecnici di Max Verstappen hanno solamente in parte cambiato ...