Ferrari | ora hai un problema | Carlos Sainz non meritava di essere scaricato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024), hai un. La doppietta rossa nel Gran Premio d’Australia è un fantastico segnale di rinascita della scuderia di Maranello, che ad oggi sembra l’unica in grado di poter quanto meno scalfire il dominio di Max Verstappen e della Red Bull. Il simbolo di questa inaspettata alba rossa però porta il nome di, ovvero il pilota che la stessaha già, per far spazio a Lewis Hamilton a partire dal 2025, quando l’inglese avrà già compiuto 40 anni. E dopo l’euforia dell’annuncio, questo inizio di stagione 2024 sta lasciando spazio a un atroce dubbio: la Rossa ha fatto uno sbaglio clamoroso? Gli elementi che fanno pendere la bilancia dalla parte del sì sono vertiginosamente aumentati dopo questo Gp. Già nella gara d’esordio in Bahrein, in realtà, ...