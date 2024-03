Ferrara Basket vince e si rilancia Contro Oderzo esame superato

(Di lunedì 25 marzo 2024)2018 89 CALORFLEX61: Bellini, Romondia 13, Cattani ne, Drigo 13, Kuvekalovic 10, Sankaré 10, Porfilio 4, Guerra 14, Cecchetti 4, Ballabio 7, Jovanovic, Marchini 14. All. Benedetto.: Marin, Barro, Galipò 11, Ambrosino 13, D’Andrea 13, Alberti 7, Nardin 8, Falqueto, Bei, Razzi 9, Dontu. All. Lorenzon. Parziali: 22-11; 46-32; 71-44.una fin troppo incerottataritrova i due punti e siin classifica dopo le due sconfitte di Gardone e Bergamo. Alla Bondi Arena la partita dura appena dieci minuti, poi la truppa di Benedetto allunga nel secondo quarto toccando addirittura le trenta lunghezze di vantaggio negli ultimi ...

L’Entry Level Tournament ‘Città di Ferrara’ ospiterà alla Bondi Arena, dal 25 al 28 aprile , otto tra le migliori formazioni under 13 d’Europa. Dopo il successo dello scorso anno targato Olimpia ... (sport.quotidiano)

Ferrara Basket 2018 ha assoluta necessità di tornare ai due punti dopo le sconfitte in successione a Gardone e Bergamo, che hanno frenato la corsa verso i playoff dei biancazzurri. La gara di ... (sport.quotidiano)

"La squadra non sta benissimo, ci portiamo dietro alcuni acciacchi che si sono aggravati negli ultimi giorni: sicuramente non ci sarà Cattani, valuteremo gli altri fino alla palla a due". E’ un ... (sport.quotidiano)

Basket femminile. La Vis Rosa sbanca il campo di Finale Emilia. Cade la formazione under 15 contro Puianello - Le ragazze Vis Rosa CSI ottengono una vittoria in trasferta contro il Royal Basket Finale Emilia, dopo aver dominato la partita ma subito un ritorno degli avversari. Con determinazione difensiva e pre ...msn

La Blu Basket riscopre la vittoria: battuta Nardò in casa. Ok BB14 e BluOrobica - Serie A2: Treviglio ritrova il roster al completo e batte i pugliesi, tornando a respirare. In B Interregionale le bergamasche al comando dei propri gironcini ...bergamonews

Basket dr1. Il Jolly cade a Casalecchio - La Polisportiva Masi Casalecchio sconfigge il Basket Jolly 69-62, grazie alla prestazione dominante di Nicoli con 32 punti. Il Basket Jolly cede il passo in classifica.msn