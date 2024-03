Ferragnez | l’esperto di gossip smonta la lite al compleanno | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 25 marzo 2024) Personaggi Tv. Secondo quanto raccontato da alcuni quotidiani, Fedez e Chiara Ferragni avrebbero avuto unadurante la festa didella figlia Vittoria. Ora però, arriva la smentita da parte deldiAlessandro Rosica. Secondo quest’ultimo, tra i due ex coniugi non ci sarebbe stato alcun confronto animato in occasione della festa della piccola. Rosica ha fatto luce sulla vicenda. Cos’èrealmente? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “C’è dolore”, Rebecca Staffelli e l’imprevisto a poche ore dalla finale:le èLeggi anche: Fedez trasloca nella nuova casa, ma c’è un dettaglio su Chiara La notizia dellatra Fedez e Chiara Ferragni Ilsulla presunta ...