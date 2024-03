Fermati con l’hashish | tre ragazzi emiliani segnalati alla Prefettura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 25 marzo 2024 - L’atteggiamento nervoso quando la pattuglia dei carabinieri si stava avvicinando ha fatto intuire qualcosa di sospetto. Infatti i militari del nucleo operativo radiomobile in servizio nel centro storico di Sarzana nell’ambito dei controlli quotidiani in particolare contro lo spaccio di stupefacenti non hanno sbagliato. Il marocchino di 34 enne di origine aveva addosso circa 27 grammi di sostanza stupefacente risultata poi essere cocaina oltresomma di 30 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. E’ già comparso in Tribunale a Spezia per il rito della direttissima: il giudice oltre a convalidatr l’arresto operato dai militari ha disposto l’applicazione dell’obbligo di presentazionepolizia giudiziaria. Domenica mattina invece i carabinieri della stazione di Arcola hanno fermato tre ...