Ferito al braccio con una motosega | grave emorragia Trasportato a Careggi con Pegaso

(Di lunedì 25 marzo 2024) Gambassi Terme (Firenze), 25 marzo 2024 – Si è fatto male con la suamentre stava potando degli alberi all’interno di un’oliveta, riportando un trauma piuttosto importante. Un uomo di 60 anni è rimastooggi pomeriggio a Gambassi Terme ed è statocon l’elisoccorso a. In base a quanto appreso, a provocare la lesione alcon conseguentepotrebbe essere stata una manovra errata, ma le cause sono ancora in corso di accertamento. L’uomo era da solo ed ha riportato una ferita vistosa sotto l’ascella sinistra, ma è sempre rimasto cosciente tant’è che è stato proprio lui ad allertare i soccorsi. Stava lavorando all’interno di un terreno che non risulta di sua proprietà: la medicina del lavoro sta effettuando accertamenti per capire se fosse ...