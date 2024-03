Fedez trasloca nella nuova casa | ma c’è un dettaglio su Chiara

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 25 marzo 2024) Personaggi TV. Il tempo aggiusta tutte le ferite. Così dicono, eppure non riesce a risanare il rapporto traFerragni e. Infatti la coppia sembra sempre più lontana e pare che il rapper sia pronto a stabilirsi in unaabitazione da solo, ma c’è unche sa di frecciatina alla moglie. Leggi anche:Ferragni e, tensione al compleanno di Vittoria: cos’è successo Leggi anche:ricorda la malattia sui social ma finisce malissimo: c’entraFerragniLa crisi traFerragni sembra sempre più profonda col passare dei giorni e in queste ore, ...