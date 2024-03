Fedez lascia Muschio Selvaggio | “Ora passa nelle mani di Luis Sal”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 25 marzo 2024) E’ stata pubblicatascorse ore su YouTube l’ultima puntata di, così come annunciato dasul suo profilo Instagram. Il format era partito nel 2020del rapper e diSal, che poi però, lo scorso anno, ha abbandonato la trasmissione per via di alcuni problemi con. Stando alle parole di quest’ultimo, il programma tornadi, che per il momento, pare sia riuscito a spuntarla in tribunale. Ecco le sue parole a riguardo: Ragazzi ultima puntata del, puntata intellettuale dove recensiamo i por*o come se fossimo critici cinematografici. Puntata molto divertente ma...