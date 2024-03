Fedez cerca casa disperatamente | mentre il rapper trasloca | Chiara Ferragni vola a Dubai con i figli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Milano, 25 marzo 2024 – “Caro Airbnb mi mancherai”: con queste paroleha annunciato ai follower un (ennesimo) cambio di vita. Dopo essere uscito dall’attico di City Life a fine febbraio e aver levato dal dito la fede nuziale che l’ha legato per sei anni a, ildi Rozzano ha postato una serie di stories Instagram per comunicare di aver lasciato l’appartamento AirBnb dove si trovava temporaneamente. La vita didopo la separazione Dalle foto successive, dove una sedia funge da “cabina armadio” e per terra rimangono le buste dei pasti ordinati con delivery si intende chein questo mese abbia avuto una quotidianità compromessa da continui spostamenti, senza orari e senza nulla di fisso.con i ...