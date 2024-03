Federica Pellegrini | l’annuncio scatena i fan | “Torno in piscina”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di “RaiNews” è intervenuta l’ex campionessa olimpicache ha spiazzato tutti con le sue ultime dichiarazioni Si è prefissata un obiettivo, soprattutto dopo aver dato alla luce la piccola Matilde, una figlia tanto voluta e desiderata. Adesso il suo unico desiderio è solamente uno: quello di tornare in. Ovviamente non per effettuare altre gare e competizioni, ma per ritrovare la migliore forma fisica. Senza dimenticare anche che proprio l’acqua è stata quella che l’ha fatta conoscere ed apprezzare in tutto il mondo sportivo. Ne ha parlato proprio lei,(Ansa Foto) Cityrumors.itLa nativa di Mirano ne ha parlato nel corso di una lunga intervista ...

(Adnkronos) – "Sosteniamo le donne anche se hanno poco tempo per se stesse, io esco da due mesi di maternità quindi so effettivamente, forse come non mai quanto poco tempo abbiamo per la cura ... (webmagazine24)

Federica Pellegrini vuole tornare in piscina. Basta gare per la nuotatrice più vincente della storia italiana, ma il desiderio di tornare in forma come una volta è forte. A raccontarlo è lei stessa, ... (blog.libero)

Federica Pellegrini vuole tornare in piscina. Basta gare per la nuotatrice più vincente della storia italiana, ma il desiderio di tornare in forma come una volta è forte. A raccontarlo... (leggo)

Federica Pellegrini e il ritorno in piscina: «Mi manca il mio corpo di prima ma niente gare» - Federica Pellegrini e il forte richiamo della vasca. Il ritorno nel suo mondo si avvicina, perché proprio la «Divina» sente la mancanza della piscina e del suo corpo allenato ma promette: «Niente gare ...corriere

Federica Pellegrini: «Voglio il mio corpo di prima, torno in piscina. Darò a Matilde degli orari e mi prenderò del tempo» - Federica Pellegrini vuole tornare in piscina. Basta gare per la nuotatrice più vincente della storia italiana, ma il desiderio di tornare in forma come una volta è forte.ilmessaggero

Federica Pellegrini: «Mi manca il mio corpo da nuotatrice, darò a Matilde degli orari per le poppate e tornerò ad allenarmi» - Federica Pellegrini vuole tornare in piscina. Basta gare per la nuotatrice più vincente della storia italiana, ma il desiderio di tornare in forma come una volta è forte. A ...corriereadriatico