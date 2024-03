Federica Pellegrini vuole tornare in piscina. Basta gare per la nuotatrice più vincente della storia italiana, ma il desiderio di tornare in forma come una volta è forte. A raccontarlo è lei stessa, ... (blog.libero)

Federica Pellegrini vuole tornare in piscina. Basta gare per la nuotatrice più vincente della storia italiana, ma il desiderio di tornare in forma come una volta è forte. A raccontarlo... (leggo)

Federica Pellegrini dopo la nascita della figlia: “Mi manca il corpo di prima, voglio riprendermelo” - Federica Pellegrini descrive i cambiamenti intervenuti sul suo corpo dopo la nascita della piccola Matilde, la figlia avuta dal marito Matteo Giunta ...fanpage

Federica Pellegrini e il ritorno in piscina: «Mi manca il mio corpo di prima ma niente gare» - Federica Pellegrini e il forte richiamo della vasca. Il ritorno nel suo mondo si avvicina, perché proprio la «Divina» sente la mancanza della piscina e del suo corpo allenato ma promette: «Niente gare ...corriere

Federica Pellegrini: «Voglio il mio corpo di prima, torno in piscina. Darò a Matilde degli orari e mi prenderò del tempo» - Federica Pellegrini vuole tornare in piscina. Basta gare per la nuotatrice più vincente della storia italiana, ma il desiderio di tornare in forma come una volta è forte.ilmessaggero