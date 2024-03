Federica Pellegrini | “Darò a Matilde gli orari poppate e torno ad allenarmi”

(Di lunedì 25 marzo 2024)ha raccontato di voler tornare ad allenarsi. In un’intervista con Rai News, l’ex campionessa ha confessato di stare pensando di riprendere a nuotare: una decisione che, però, non ha a che fare con le gare. Ormai mamma da quasi tre mesi, la Divina ha spiegato di volerlo fare per sentirsi meglio con se stessa. “Quando ho smesso diho visto il primo cambiamento – ha svelato –. Poi, ovviamente quando è arrivato il pancione il corpo è cambiato ancora. Adesso sto pensando che vorrei tornare ad avere il corpo allenato”. Prima, però, bisognerà abituare la piccolaad averepiù regolari: “Per lehatutti suoi, devo darle deglicosì da potermi prendere del tempo per, ...

