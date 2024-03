Fedele | “Calzona un agricoltore | ha l’abitudine a fare il secondo Cambi sempre intempestivi”

Tele A – Fedele : “Calzona? Lo rispetto , ma fare l’allenatore del Napoli e un’altra cosa” Enrico Fedele , ex dirigente sportivo, è intervenuto in diretta ai … L'articolo Fedele : “Calzona? Lo ... (forzazzurri)

Fedele: "Calzona è un agricoltore, ha sempre fatto il secondo. I suoi cambi senza senso" - Enrico Fedele pungola Francesco Calzona, attuale allenatore del Napoli, analizzandone il rendimento in campionato. Enrico Fedele, ospite abituale dei microfoni di Radio Marte, nel corso della puntata ...areanapoli

Il mercato nemico del Napoli: quanti flop! - NAPOLI - C'erano tutte le buone intenzioni, ma qualcosa non ha funzionato se il primo "nuovo" acquisto, Natan, è solo tredicesimo nell'elenco dei più presenti in stagione. Stavolta il mercato non è st ...corrieredellosport

La panchina del Napoli Per Gaetano Fedele ci vorrebbe un ritorno al passato - “Il caso Acerbi Quando ci si rende conto di aver fatto una cavolata, a volte si vuole rimediare ma la toppa è peggio del buco. Non credo proprio che Juan Jesus si sia inventato una cosa del genere, s ...ilnapolionline