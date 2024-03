Febbre e gonfiori alle mani | cuoco 42enne muore dopo le dimissioni dal pronto soccorso a Grosseto

(Di lunedì 25 marzo 2024) Una morte su cui la magistratura ha deciso di investigare e fare luce. Gil Catayong aveva 42 anni. Era originario delle Filippine e viveva da dieci anni in Italia. Abitava aassieme alla compagna e al figlio 19enne. Lo scorso 14 marzo è morto stroncato da un malessere imprecisato. Due giorni prima era andato una prima volta aldell’ospedale Misericordia di, ma era stato dimesso, perché, come afferma, l’Asl, “stava bene”. La Procura diha aperto un procedimento penale, al momento contro ignoti, e disposto l’autopsia (gli esiti non prima di un mese) per capire se si è trattata di una semplice fatalità o se ci sono responsabilità da parte di qualcuno.Leggi anche: AstraZeneca e morte di Camilla Canepa, la denuncia: “Regione Liguria e Cts più responsabili dei ...

