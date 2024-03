FdI | Perissa nominato coordinatore a Roma | perché è una scelta pesantissima

(Di lunedì 25 marzo 2024) Si parte con la sfida tra due candidati. Si finisce con una opzione unitaria. Il tutto nel giro di poche ore. È il congresso di Fratelli d'Italia, la federazionena, quella storicamente più importante e numerosa. Il palco è quello del Palazzo dei Congressi all'Eur. Dove in mattinata si prevede una sfida a due tra l'uscente Massimo Milani (rampelliano) e Marco(lolliano, cioè vicino al ministro Francesco Lollobrigida). La mediazione va avanti tutta la notte e si sblocca in extremis. A metà mattina Milani fa già intuire quale sarà l'epilogo della giornata: «La soluzione unitaria? Stiamo lavorando». E in effetti chi si aspetta una sfida interna rimane deluso. L'exfa un passo indietro: «Non ci sono divisioni. ho guidato questa comunità qui aper circa 10 anni, da quando è nata Fdi», dice dal ...

