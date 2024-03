FdI | partecipazione record ai congressi | 123mila votanti in tutta Italia | 21mila solo a Roma

(Di lunedì 25 marzo 2024) Numeri dadiaiprovinciali di Fratelli d’, una lunga ‘marcia’ nello stivale che si è conclusa con gli appuntamenti die Ragusa. A fare il bilancio della intensa stagione congressuale è Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, che sottolinea il dinamismo e la vitalità del primo partitono.di FdI,“Insi sono tenuti 121provinciali e delle città metropolitane, con il rinnovo dei vertici territoriali e dei coordinamenti locali, per un totale di 1.374 dirigenti”, informa Donzelli. “Il numero totale dineiè di 122.916, ...

Roma , 24 mar. (Adnkronos) - "Una bellissima festa di partecipazione , con migliaia gli iscritti che da tutta Roma si stanno recando" nel quartiere Eur di Roma per il Congresso provinciale di Fdi. "In ... (liberoquotidiano)

Roma , 24 mar. (Adnkronos) – “Una bellissima festa di partecipazione , con migliaia gli iscritti che da tutta Roma si stanno recando” nel quartiere Eur di Roma per il Congresso provinciale di Fdi. “In ... (calcioweb.eu)

Candidata sindaca campo largo, Perugia ha bisogno di visione - Siamo convinti che il nostro ruolo sia prima di tutto quello di riaccendere la partecipazione perché sarà quella a cambiare il destino e il futuro di Perugia".ansa

Million Day e Million Day Extra, le estrazioni delle 13 di lunedì 25 marzo - Il Million Day è una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra 1 e 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche online, o comunicando in ...quifinanza

Il 7 aprile a Milano si corre anche per beneficenza! - L’UniCredit Relay Marathon è una staffetta non competitiva che ha l’obiettivo di sostenere tante Onlus. Un grande "dono" per aiutare tante associazioni ...gazzetta