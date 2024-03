FdI fa il botto | il Pd arranca e c' è un crollo dietro il gruppo di testa | il sondaggio di Mentana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) IlSwg del lunedì per Tg La7 di Enriconon tradisce le aspettative, anche questa settimana facciamo i conti con alcune sorprese in vista delle Europee che sempre di più si avvicinano. Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, nonostante i ripetuti attacchi della sinistra continua a volare e a mantenere ladella classifica nelle intenzioni di voto. FdI infatti sale al 27 per cento e guadagna lo 0,2.c'è il Pd che non riesce ad acciuffare il 20 per cento, la soglia minima prevista per le Europee per mettere la Schlein a riparo da scossoni. Infatti i dem si fermano al 19,9 per cento. Il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte è al 15,6 per cento e guadagna lo 0,3 per cento in sette giorni. Balzo anche della Lega che sale all'8,3 per cento con un +0,3 in una settimana. In calo Forza ...