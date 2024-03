Fatture false | smascherato maxi giro di oltre 67 milioni di euro | in quattro nei guai a Macerata

(Di lunedì 25 marzo 2024)- I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dihannoundiper67di, emesse da imprese ?cartiere? per...

Reggio Emilia, 21 marzo 2024 - Hanno acquistato una casa di pregio ed erano in possesso di numerose auto costose e di grossa cilindrata senza però che apparentemente potessero permetterselo. Da qui ... (ilrestodelcarlino)

La Guardia di Finanza di Brescia ha portato in carcere l'imprenditore Sandro Monteleone , già al centro di numerose indagini, in modo particolare di due operazioni portate a termine negli scorsi ... (ilgiorno)

Macerata, 25 marzo 2024 - Smascherato dalla Guardia di Finanza un giro di Fatture false per oltre 67 milioni di euro, emesse da imprese “cartiere” per fittizia somministrazione di manodopera: ... (ilrestodelcarlino)

false Fatture ed evasione: sequestro da 350mila euro a una società alberghiera - Un sequestro pari a 350mila euro è stato eseguito dalla guardia di finanza nei confronti di una società con sede a Pomezia e dei suoi rappresentanti legali, indagati per dichiarazione fraudolenta attr ...latinatoday

Macerata, maxi frode fiscale con false Fatture: sequestro beni da 14 milioni - (LaPresse) La Guardia di Finanza di Macerata ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo di oltre 14 milioni di euro, con il ...stream24.ilsole24ore