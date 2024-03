Fatture false per 67 milioni | coinvolte 6 imprese | maxi sequestro e 4 denunce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024) Macerata, 25 marzo 2024 - Smascherato dalla Guardia di Finanza un giro diper oltre 67di euro, emesse da“cartiere” per fittizia somministrazione di manodopera: sequestrati conti correnti, quote societarie, immobili e autovetture nei confronti di 6e 4 soggetti, coinvolti a vario titolo in un complesso meccanismo di frode fiscale. Si tratta di unpreventivo di 14. Sarebbero state emesse, per le annualità dal 2018 al 2021, per oltre 67di euro nonché omesse e infedeli dichiarazioni. Le indagini sono partite nel 2022 con pedinamenti, analisi del fatturato dellee di copiosa documentazione amministrativo/contabile; i ...