Famiglia morta tra le fiamme Fabio | il sopravvissuto | «Una notte d' inferno | sono rimasto solo»

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – E? di tre morti il bilancio di un incendio scoppiato nella notte in un? abitazione a più piani a Sottomarina di Chioggia , in provincia di Venezia . Le vittime sono una ... (calcioweb.eu)

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - E' di tre morti il bilancio di un incendio scoppiato nella notte in un' abitazione a più piani a Sottomarina di Chioggia , in provincia di Venezia . Le vittime sono una ... (liberoquotidiano)

Eleonora, amica di Stefania Alexandra Nistor, arriva in auto, in mattinata, in via Bertocchi. Incontrando un'altra amica della 32enne, in cortile, comprende ciò che temeva: la notizia... (ilmattino)