Famiglia di trafficanti arrestata dalla Polizia di Stato | sequestrato mezzo chilo di cocaina e 23 000 euro in contanti

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ladidi Arezzo ha arrenel weekend unadidi droga, due fratelli e la moglie di uno di essi. Era la tarda serata di venerdì scorso, quando gli agenti di una pattuglia dellaStradale di Battifolle, durante un posto di controllo al casello di Arezzo, hanno notato una Lancia Ypsilon, che dopo essersi fermata prima di imboccare l’ingresso in Autosole ha invertito la marcia, cercando di allontanarsi. Il tentativo di dileguarsi si è però dimostrato vano, perché l’insolita manovra ha insospettito gli Agenti che hanno raggiunto l’autovettura fermandola per procedere al controllo. A bordo, due fratelli di 33 e 37 anni residenti nell’aretino, che, anche per colpa del loro atteggiamento estremamente nervoso, non sono riusciti a convincere i ...