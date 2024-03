Falso allarme bomba a Roma | il pacco sospetto era in un bar di Centocelle

(Di lunedì 25 marzo 2024) I poliziotti sono intervenuti in un bar di via dei Castani astamattina, per la segnalazione di un, unpoi rivelatosi. L'allerta antiterrorismo è alta a

Falso allarme bomba al ministero della Cultura , in via del Collegio Romano. Carabinieri, artificieri e unità cinofile hanno svolto accertamenti, dopo la chiamata anonima che segnalava un ordigno, ma ... (ilfattoquotidiano)

allarme bomba a Trani, chiuse tutte le scuole e treni sospesi. Trovato un biglietto: «Ordigni biologici in città» - Un allarme bomba è scattato a Trani intorno alle sei di questa mattina, nella stazione ferroviaria dove all'interno di una valigetta lasciata incustodita, è stato trovato ...ilmattino

Scatta l’allarme antincendio, evacuato il convitto Foscarini a Venezia - La sirena è scattata prima delle 11 e, subito, è partito il piano di evacuazione per portare fuori dalle aule bambini e ragazzi. A seguire, anche il personale scolastico si è spostato all'esterno del ...nuovavenezia.gelocal

POTENZA, PACCHI SOSPETTI IN CENTRO: Falso allarme - Attimi di paura, ieri mattina a Potenza. In corso Umberto I e all’inizio di via Vaccato, due pacchi sospetti sono stati segnalati alle forze dell’ordine. Immediato l’intervento degli artificieri dei C ...lecronachelucane