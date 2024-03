F1 | Lando Norris e la sua McLaren ormai sono una certezza

(Di lunedì 25 marzo 2024) Se c’è un pilota che circuito dopo circuito continua a migliorarsi senza sosta, quello è di sicuro. Il britannico ieri nel gran premio d’Australia ha chiuso al terzo posto, riuscendo a strappare un gradino del podio dopo la doppietta della Ferrari e soprattutto neutralizzando Perez dopo l’uscita di scena di Verstappen. Insommail giovane talento dellanon è più il futuro, ma una solidapronta a dare fastidio per tutta la stagione ai suoi avversari.: “Ci serve un altro passo per raggiungere Ferrari e Red Bull” (Credit foto – Fuori Pista)Queste le parole diriprese da Paddock Live al termine della corsa: “È stato davvero un ottima giornata per noi,molto contento e fiero ...

