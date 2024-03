F1 | il dubbio di Leo Turrini | “Cosa succederà se Sainz sarà in lotta per il Mondiale e andrà via a fine anno?”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento deldi Formula Uno 2024 ha regalato da un lato grande gioia al team di Maranello vista la splendida doppietta realizzata da Carlose Charles Leclerc. Dall’altro lato, però, solleva una questione che potrebbe farsi spinosa. Interessante, certo, ma spinosa. Distiamo parlando? Come spiega giustamente Leoa Sky Sport, la situazione interna al team di Maranello si fa di non semplice lettura. Carlos, che è già stato informato di essere stato appiedato in vista del 2025 per fare spazio a Lewis Hamilton, vince e convince. Anzi, senza l’intervento di appendicite che ha costretto lo spagnolo al forfeit a Jeddah, sarebbe in vetta alla classifica generale. Se il nativo di Madrid continuerà in questa direzione, risultando addirittura ...