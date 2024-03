F1 GP Australia | la dura penalità ad Alonso è un segnale della FIA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Fernandoha tagliato la linea del traguardo del Gran Premio diin sesta posizione, ma successivamente unadi venti secondi lo ha fatto scivolare in ottava piazza. Lo spagnolo è stato messo sotto investigazione dalla FIA per guida pericolosante l’ultimo giro del Gran Premio. Lo scudiero Aston Martin infatti ha frenato in maniera poco sicurante la difesa su George Russell. L’ingleseMercedes ha poi perso la macchina, terminando la corsa contro le barriere protettive.non è rimasto affatto soddisfattopesantericevuta e sui propri social critica la Federazione. Double points for the team and a better race pace than the rest of the weekend allowed us to cross the finish line ...