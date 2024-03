F1 | Ferrari doppietta servita e con un Charles Leclerc così…

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ieri mattina, sul presto, in Australia si è corso il Gran Premio del paese ‘dei canguri’ che ha visto la clamorosa vittoria da parte della. Già perché la rossa alla fine si è portata a casa sia il primo che il secondo posto davanti poi a Lando Norris che fino all’ultimo ha provato a dare fastidio ai duesti. Primo Sainz e secondoche in conferenza stampa ha poi sottolineato una cosa importantissima: l’elemento fondamentale è vincere, poi chi arriva primo o secondo tra i due conta sempre in modo relativo.: “Abbiamo massimizzato tutto quello che avevamo nella macchina: dobbiamo continuare così” Crediti foto: ScuderiaFacebook)Così ha parlatoal termine della gara come riportato da ...

