F1 | Daniel Ricciardo rischia il posto | Marko pensa a Lawson per la Racing Bulls

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo soli tre Gran Premi del Mondiale 2024, in Formula 1 sigià ai primi cambiamenti nella griglia di partenza. Stando a quanto riportato dai media australiani e neozelandesi infattipotrebbere di perdere il suoin casanelle prossime settimane. Il pilota australiano non ha ancora raccolto punti e ha messo in mostra un rendimento che non è stato affatto gradito soprattutto da Helmut, super consulente del gruppo Red Bull. Ecco quindi che il nome caldo per sostituiresarebbe quello di Liam, che nella scorsa stagione ha destato un’ottima impressione. Il classe 2002 ha infatti disputato cinque gare al volante dell’Alpha Tauri, raccogliendo subito due ...

