F1 | Charles Leclerc scelto dalla Ferrari per presente e futuro | ma le vittorie le ottiene Carlos Sainz…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) Appena tagliato a braccia alzate il traguardo del tracciato dell’Albert Park,Sainz ha ribadito con forza come “…la vita è come un ottovolante. Tra alti e bassi. Tra gioie e difficoltà”. Vincere il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, ha rappresentato tutto questo per il pilota spagnolo. Una gioia notevole dopo settimane complicate ma, di pari passo, anche un bagno di realtà. Dopo aver appreso che lanon intendeva rinnovargli il contratto per fare spazio a Lewis Hamilton e un inizio di stagione rovinato dall’appendicite di Jeddah, il nativo di Madrid si è tolto una grande soddisfazione, andando a centrare un successo di spessore a Melbourne. Non casuale. Meritato. Di forza e intelligenza. Proprio lui. Il pilota con la valigia. Quello che, dopo il Gran Premio di Abu Dhabi dell’8 dicembre, saluterà ...