Ex Napoli | Cavani segna in rovesciata VIDEO In Italia c'è un nuovo 'El Matador' | tifa Roma

(Di lunedì 25 marzo 2024) Trentasette anni e non sentirli. Edinsontorna El. L'attaccante uruguaiano hato una doppietta nella vittoria per 3-0...

Ha parlato anche del Napoli (…) l’ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare , ai microfoni di Radio Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: “Se penso ad uno dei colpi più belli, penso per forza ... (terzotemponapoli)

Meluso, addio vicino: per Repubblica è corsa a tre per il nuovo diesse - "Difficile che il dirigente possa decidere di rimanere all’interno dello staff, qualora De Laurentiis decidesse di scegliere un nuovo diesse" ...tuttonapoli

Simeone-Kamada, possibile intreccio di mercato tra Napoli e Lazio - Sul Corriere dello Sport si scrive infatti del centrocampista giapponese, in uscita dalla Lazio, che piaceva in estate al Napoli ...tuttonapoli

Argentina: Xeneizes ai piedi del Matador Cavani - Intramontabile. Continua il Matador Cavani nel dettare legge. 37 primavere e non sentirle, per ogni referenza chiedere al Central Norte, battuto per 3-0 dal Boca Juniors nel primo turno della Coppa di ...ilnapolionline