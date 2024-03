(Di lunedì 25 marzo 2024) Mauro Meluso è in forte discussione, difficile la sua conferma al. Ecco che è già partito il toto direttore sportivo:...

L’ex dirigente del Milan , Frederic Massara , sarebbe finito nel mirino di una big di Premier League: il Liverpool Nuova esperienza lavorativa in vista per Frederic Massara . Possibile, stando alle ... (dailymilan)

Frederic Massara , ex direttore sportivo del Milan , potrebbe tornare al lavoro in Serie A: due big sulle sue tracce (pianetamilan)

Due big italiane sono interessate all’ex dirigente del Milan , Frederic Massara , rimasto libero alla scadenza del contratto con i rossoneri Frederic Massara potrebbe tornare a lavorare per un altro ... (dailymilan)

Ex Milan, Massara opzione per il Napoli - Mauro Meluso è in forte discussione, difficile la sua conferma al Napoli. Ecco che è già partito il toto direttore sportivo: tra i candidati c`è anche Frederic.calciomercato

Francois Modesto prossimo direttore sportivo della Roma Chi è e i suoi primi compiti - Francois Modesto sarà il prossimo direttore sportivo della Roma Le ultime voci legate al dirigente francese lo vedono in pole per il ruolo lasciato libero da Tiago Pinto nei primi giorni di febbraio, ...msn

Massara e la nuova avventura in Serie A: una rivale vuole l’ex Milan ULTIME - Massara e la nuova avventura in Serie A: una nuova rivale vuole l’ex Milan. Le ULTIME sull’ex diretto sportivo L’ex ds del Milan Frederic Massara potrebbe iniziare una nuova avventura in Serie A. Oltr ...milannews24