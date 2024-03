Ex Ilva Ugl Metalmeccanici | ”Bene il proseguimento di interventi | per l' indotto cig fino a 10 settimane”

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 25 marzo 2024) “L'obiettivo era di creare condizioni per la continuità aziendale e ammortizzatori per tutti i lavoratori di Adi (coperti per tutto l'anno 2024). Come Uglcondividiamo il percorso del governo, ritenendolo giusto sull’attuazione agli ammortizzatori sociali utili per affrontare la trans