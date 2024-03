Ex Ilva | Fiom dopo l’incontro col governo | ‘No alle nozze coi fichi secchi | servono risorse rapide’ Uilm | ‘Non abbiamo ottenuto garanzie’

(Di lunedì 25 marzo 2024) “Eravamo arrivati con l’idea che lecoinon si fanno: perché i lavoratori tornino al lavoro ledevono essere rapide. I 150 milioni non bastano, i 320 milioni hanno tempi oggetto delle azioni dele noi pensiamo che questi tempi siano troppo lunghi. Quindichiesto un intervento più rapido”. Così il leader, Michele De Palma, al termine del tavolo sull’exa Palazzo Chigi. “Per poter raggiungere le 6 milioni di tonnellate bisogna agire sugli impianti”, ha aggiunto. Scetticoanche il segretario generale della, Rocco Palombella: “Sapevamo di questi 150 milioni, ma bisogna sbloccarli, la situazione attuale non consente più di aspettare”. ...

L’ Ilva “ stenta ad andare avanti” perché a corto di materie prime, motivo per cui i sindacati chiedono di metterla in sicurezza e farla ripartire. Sono di questo avviso i sindacati dopo l’incontro ... (ilfattoquotidiano)

Ex Ilva, il governo ai sindacati: subito 150 milioni per le manutenzioni. Per il prestito-ponte si attende l’ok dell’Ue - Nelle prossime ore, Ilva in amministrazione straordinaria ... Nell’incontro a Palazzo Chigi con Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm, Ugl e Usb, il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, spiega che i lavori di ...repubblica

Ex Ilva, sindacati: garanzie su risorse, occupazione e indotto - "L'incontro di oggi per noi è fondamentale per capire quali risorse il Governo mette in campo per far ripartire tutta ...ildiariodellavoro

Ex Ilva, dal Governo 150 milioni per la manutenzione degli impianti - La notizia emerge dall’incontro tra Governo e sindacati. Entro un mese verrà presentato il piano industriale. Nessuna criticità sul prestito da 320 milioni ...primocanale