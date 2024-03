Evasione fiscale | sequestro da 350mila euro ad una società del settore alberghiero

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione: è quanto la Guardia di Finanza e la Procura di Torre Annunziata (Napoli) contestano a una ditta di Pomezia (Roma) e ai suoi legali rappresentanti a cui oggi le fiamme gialle hanno notificato un decreto dida oltre. Dagli accertamenti emersi nell’ambito di un’indagine che riguardava un’altra, che portò aldi quasi 2,5 milioni di, sono emerse una serie di irregolarità (dell’Iva e dell’Ires) in capo allalaziale delche oggi hanno portato a un parzialedi beni (immobili, quote ...