Europei Ginnastica 2025 non in Israele

(Di lunedì 25 marzo 2024) 20.55 I campionatididelnon si terranno più a Tel Aviv come da programma, a causa della guerra in corso trae Hamas. Lo hanno annunciato gli stessi organizzatori. "Riconosciamo gli sforzi compiuti dalla Federazione diisraeliana, eccellente ospite di diversi Campionatinegli ultimi otto anni", dice la European Gymnastics, aggiungendo che "si accoglieranno con favore candidature diper le edizioni successive". Ora le altre federazioni hanno un mese di tempo per proporsi candidate.

