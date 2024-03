Europee | non sento parlare di temi fondamentali A partire dalle disuguaglianze

(Di lunedì 25 marzo 2024) di Stefano De Fazi Con l’avvicinarsi delle elezionici sono alcunicaldi che hanno assunto un ruolo primario nel dibattito politico. Innanzitutto, la probabile ascesa delle destre che potrebbe portare l’asse della maggioranza, finora costituito da Ppe, Pse e liberali a spostarsi. E’ centrale il tema della gestione dei flussi migratori, con l’Ue che sembra avviata ad adottare il modello italiano dell’esternalizzazione, senza porsi troppi problemi sul rispetto dei diritti umani. Inoltre, tiene banco la questione di quanto e come finanziare la guerra in Ucraina. In questo quadro desolante, voglio segnalare alcuniassenti o marginali, che rivestono uguale importanza. L’obiettivo della convergenza del tenore di vita dei cittadini è stato al centro del progetto di unificazione del mercato europeo. Se è vero che alcuni paesi ...

